«Лаборатория Касперского»: мошенники используют новую схему обмана с рассылкой сообщений от знакомых и коллег

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что телефонные мошенники используют для обмана сообщения в мессенджере от знакомых или коллег по работе.

Сначала человек получает сообщение в мессенджере от знакомого контакта, например от коллеги, уточнили эксперты для газеты «Известия».

В сообщении сказано, что потенциальная жертва должна ожидать звонок от правоохранительных органов, который нельзя проигнорировать.

Далее обман развивается по уже отработанной схеме. Якобы представители силовых структур или регуляторов убеждают, что необходимо сообщить некую информацию. А затем подставной сотрудник банка звонит и выманивает деньги.

Сценарий обмана с так называемым нулевым этапом опасен тем, что значительно повышает доверие к последующему звонку. При этом новую схему будет сложнее автоматизировать, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.