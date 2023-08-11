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Юрист Ченцова назвала категории граждан, которым могут предоставить землю бесплатно

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Управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала, что в России действует несколько региональных и федеральных программ, по которым граждане могут получить от государства участок земли бесплатно или на льготных условиях.

На федеральном уровне получить бесплатный земельный участок от государства могут Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, сообщила юрист в беседе с URA.RU.

На региональном уровне также могут предоставить землю некоторым категориям граждан, среди которых многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами I и II групп, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и др.

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 тыс. многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки площадью от десяти до 15 соток с начала 2023 года.

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