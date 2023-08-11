Юрист Ченцова назвала категории граждан, которым могут предоставить землю бесплатно
На федеральном уровне получить бесплатный земельный участок от государства могут Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, сообщила юрист в беседе с URA.RU.
На региональном уровне также могут предоставить землю некоторым категориям граждан, среди которых многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами I и II групп, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и др.
Ранее сообщалось, что свыше 1,3 тыс. многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки площадью от десяти до 15 соток с начала 2023 года.