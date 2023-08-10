Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на пост омбудсмена ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на пост омбудсмена ДНР.

«Высоко оценила работу Дарьи Васильевны Морозовой по защите прав жителей ДНР и согласовала её кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в ДНР», — написала она в Telegram.

Ранее Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.

По её словам, в мире игнорируют военные преступления Киева против детей Донбасса.

Она подчеркнула, что в республике неоднократно обращались в правозащитные организации.