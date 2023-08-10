Узнать больше

Три человека получили ожоги при полёте на воздушном шаре в подмосковном Раменском

Короткая ссылка
Следственный комитет России организовал проверку после того, как три человека получили ожоги во время прогулочного полёта на воздушном шаре в Раменском Московской области.
Три человека получили ожоги при полёте на воздушном шаре в подмосковном Раменском
  • Gettyimages.ru
  • © Ichad Albert / 500px

Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко.

«Организована проверка по части 1 ст. 238 УК России по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полёта на воздушном шаре», — приводит её слова РИА Новости.

По данным следствия, инцидент произошёл в связи с откреплением топливной трубки.

Собственнику удалось посадить воздушный шар, пострадавших госпитализировали.

Ранее в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить