Три человека получили ожоги при полёте на воздушном шаре в подмосковном Раменском

Следственный комитет России организовал проверку после того, как три человека получили ожоги во время прогулочного полёта на воздушном шаре в Раменском Московской области.

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Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко. «Организована проверка по части 1 ст. 238 УК России по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полёта на воздушном шаре», — приводит её слова РИА Новости. По данным следствия, инцидент произошёл в связи с откреплением топливной трубки. Собственнику удалось посадить воздушный шар, пострадавших госпитализировали. Ранее в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку.