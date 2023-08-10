Три человека получили ожоги при полёте на воздушном шаре в подмосковном Раменском
- Gettyimages.ru
- © Ichad Albert / 500px
Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко.
«Организована проверка по части 1 ст. 238 УК России по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полёта на воздушном шаре», — приводит её слова РИА Новости.
По данным следствия, инцидент произошёл в связи с откреплением топливной трубки.
Собственнику удалось посадить воздушный шар, пострадавших госпитализировали.
Ранее в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку.