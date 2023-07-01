МВД Дагестана: воздушный шар с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку
- Gettyimages.ru
- © jakkapan21
Об этом пишет РИА Новости.
«По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил», — сказано в заявлении.
Отмечается, что на борту находились сам пилот и три его пассажира.
Все живы.
Ранее старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова сообщила, что воздушный шар ударился о скалу и упал в Махачкале.