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МВД Дагестана: воздушный шар с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку

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В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку.
МВД Дагестана: воздушный шар с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку
  • Gettyimages.ru
  • © jakkapan21

Об этом пишет РИА Новости.

«По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил», — сказано в заявлении.

Отмечается, что на борту находились сам пилот и три его пассажира.

Все живы.

Ранее старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова сообщила, что воздушный шар ударился о скалу и упал в Махачкале.

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