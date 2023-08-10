Похороны Героя СССР, космонавта Виторенко состоятся 12 августа

Похороны Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Александра Викторенко состоятся 12 августа, сообщили в «Роскосмосе».

«Похороны и прощание с Викторенко состоятся 12 августа 2023 года в 10:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России в Мытищах», — сообщили в госкорпорации.

Советский и российский космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни.

Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году.

В 1987—1995 годах совершил четыре полёта в космос и пробыл там почти 490 суток.

В сентябре 2022 года умер лётчик-космонавт СССР Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Ему было 80 лет.

Поляков является обладателем мирового рекорда самого длительного космического полёта — 437 суток.