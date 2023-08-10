Кабмин выделит более 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра IT-безопасности

Правительство выделит свыше 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство выделит свыше 3 млрд 300 млн рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, выделенные средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере.

Ранее сообщалось, что исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдёт во всех регионах России.