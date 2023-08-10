Аналитики рассказали об аналогах Microsoft после прекращения продления лицензии

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировали решение корпорации Microsoft, предполагающее прекращение продления лицензий для компаний из России после 30 сентября 2023 года.

Как отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, по разным оценкам, на российском рынке Microsoft принадлежит «порядка 70—80% операционных систем, а также значительная доля рынка офисных пакетов».

«Её уход, конечно, будет печален, многим придётся перестроить бизнес-процессы, но здесь, соответственно, появляются следующие возможности, следующие альтернативы. Во-первых, если говорить об операционных системах, то у нас есть большое количество различных Linux, начиная от отечественных, Astra Linux и подобных ей, заканчивая такими же самыми иностранными, они бесплатные, они вполне себе содержат офисные пакеты, по крайней мере Astra Linux российскую можно похвалить за наличие базового полного офисного пакета для работы с графикой, документами, таблицами, просмотром видеороликов, то есть всё, что нужно обычному пользователю, всё предусмотрено в этой ОС», — объяснил он.

Также специалист добавил, что из альтернатив есть бесплатные схожие с Microsoft LibreOffice, российский аналог полного пакета Microsoft — «Мой офис».

«Без ОС и офиса мы не останемся, более того, существует условно пиратское ПО, которое представляет собой не самые последние, но предпоследние версии ОС и пакетов офиса оригинальные, со взломом защиты, которые либо продаются, либо распространяются. Здесь, конечно, нужно не нарваться на мошенников, есть ресурсы, на которых нормальные версии можно получить», — отметил Бедеров.

По словам Дениса Кускова, в этом «нет ничего удивительного».

Как подчеркнул собеседник RT, сейчас нет возможности корпоративным клиентам приобретать лицензии после 30 сентября.

«Если раньше ещё можно было на OZON купить ключи, то сейчас их уже практически не бывает, государственные учреждения давно уже перешли с Microsoft на отечественные решения, поэтому то же самое придётся сделать и корпоративным клиентам», — заключил он.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft приняла решение, предполагающее прекращение продления лицензий для компаний из России после 30 сентября 2023 года.