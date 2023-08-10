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Собянин: в Москве появится ещё 250 новых ЭЗС для электрокаров

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В настоящее время в Москве действует около 3,2 тыс. ЭЗС, более 200 из них установлены в рамках программы «Энергия Москвы».

«Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество — быстрая зарядка», — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в столице действует ряд особых мер для владельцев электромобилей, в частности, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться парковками.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования «Авито Авто», в II квартале 2023 года продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 182,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост продаж в сравнении с I кварталом составил 56,5%.

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