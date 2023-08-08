Продажи электрокаров с пробегом в России увеличились на 182% в II квартале этого года

По данным исследования «Авито Авто», в II квартале 2023 года продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 182,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост продаж в сравнении с I кварталом составил 56,5%.

Об этом пишет «Российская газета».

Доля электромобилей с пробегом в России стабильно растёт. Так, в II квартале она составила 0,4% от всех продаж авто с пробегом, в то время как в апреле — июне 2022-го — 0,2%.

Самым востребованным традиционно стал Nissan Leaf с долей 21,4% от всех продаж электрокаров с пробегом по итогам II квартала.

Также в рейтинг вошли Tesla, Volkswagen, Zeekr, BYD.

Китайские электрокары Zeekr 001 и Hongqi E-HS9 впервые вошли в топ с долями продаж 6,4 и 3,8% соответственно.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.