РКН призвал компании отказаться от VPN-сервисов с зарубежными серверами
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Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на ведомство.
Также там отметили, что использование VPN-сервисов, использующих зарубежные серверы, несёт риски утечки данных. Роскомнадзор напомнил о законе «О связи», который гласит, что в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.
Ранее в ведомстве предупредили россиян о рисках сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.