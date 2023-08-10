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РКН призвал компании отказаться от VPN-сервисов с зарубежными серверами

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Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям и предприятиям как можно быстрее перевести информационные системы на инфраструктуру внутри России.
РКН призвал компании отказаться от VPN-сервисов с зарубежными серверами
  • Gettyimages.ru
  • © Zorica Nastasic

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на ведомство.

Также там отметили, что использование VPN-сервисов, использующих зарубежные серверы, несёт риски утечки данных. Роскомнадзор напомнил о законе «О связи», который гласит, что в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.

Ранее в ведомстве предупредили россиян о рисках сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.

 

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