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Глава МВД России назвал критическим недокомплект личного состава ведомства

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что недокомплект личного состава ведомства является критическим. Он призвал сотрудников сделать всё для защиты прав и свобод россиян.
Глава МВД России назвал критическим недокомплект личного состава ведомства
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление министра во время представления новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю.

«Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области — сложная. И следователей не хватает. Но в любом случае, мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего, для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — заявил Колокольцев.

Ранее глава сообщил, что порядка 15 тыс. сотрудников МВД России отправились в зону спецоперации для участия в боевых действиях.

В конце марта президент России Владимир Путин отметил необходимость оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах. Он также призвал обеспечить новые подразделения современной спецтехникой и средствами связи.

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