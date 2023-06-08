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Колокольцев заявил, что около 15 тысяч сотрудников МВД стали участниками СВО

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что около 15 тыс. сотрудников ведомства стали участниками специальной военной операции, 480 из них удостоены государственных наград. Об этом сообщает ТАСС.
Колокольцев заявил, что около 15 тысяч сотрудников МВД стали участниками СВО
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов в зоне специальной военной операции. Её участниками стали около 15 тыс. наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных», — процитировали главу МВД в пресс-центре ведомства.

В марте Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.

Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах.

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