Колокольцев заявил, что около 15 тысяч сотрудников МВД стали участниками СВО
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
«В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов в зоне специальной военной операции. Её участниками стали около 15 тыс. наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных», — процитировали главу МВД в пресс-центре ведомства.
В марте Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотни участников украинских националистических формирований.
Колокольцев добавил, что пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны.
Президент России Владимир Путин отметил необходимость оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах.