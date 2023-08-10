Адвокат Ярмуш: ведение блога — это экономическая деятельность с извлечением прибыли

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России могут признать ведение блога экономической деятельностью.

По словам специалиста, когда у блогера очень много просмотров и подписчиков, на продвижение блога ради монетизации вкладываются большие ресурсы.

«Иногда над каким-то блогом работает целая команда специалистов. И они создают в экономическом поле некий информационный товар, монетизируют и извлекают очень большую выгоду и прибыль», — рассказала Ярмуш.

Она объяснила, что изначально донатам и рекламе блогеров не придавалось особого значения, из-за чего им удавалось избегать уплаты налогов со своего дохода.

«Может быть, у кого-то очень мало этих донатов, мало просмотров и рекламы. Но у других блогеров, у миллионников, получилась такая огромная прибыль, что они даже не могут по упрощённой системе налогообложения считать свои доходы. В общем-то это (ведение блога. — RT) нормальная экономическая деятельность с извлечением прибыли, осуществляемая на свой страх и риск», — рассказала адвокат.

Она добавила, что на данный момент блогер может иметь очень большую прибыль, но при этом или вообще не платить налоги, или зарегистрировать самозанятость и «упрощёночку».

По её словам, данный законопроект уровняет всех участников экономической деятельности, которые извлекают прибыль из предоставления своих информационных услуг.

Однако юрист уверена, что в данном законопроекте «необходимо сделать разграничение», чтобы не создавать человеку преграду на свободу творчества и не обременять лишней бюрократией.

«Есть блогеры, у которых мало просмотров. Они просто показывают кройку шитья, йогу для начинающих или (учат. — RT) как постричь собаку. Совершенно никакой прибыли там нет. И если их всех поставить на налоговый учёт, сдавать отчётность, нанимать бухгалтера, если сам человек не может этим заниматься, это может усложнить многим людям жизнь... Нужна какая-то планка. Если там (в ведении блога. — RT) идёт уже реклама, значит нужно вставать на налоговый учёт. Потому что реклама — это уже извлечение прибыли», — заключила Ярмуш.

Ранее стало известно, что ведение блога в России могут отнести к экономической деятельности.

Об этом говорится в ответах Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая призвала внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).