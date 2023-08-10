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«Известия»: в России могут признать ведение блога экономической деятельностью

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Ведение блога в России могут отнести к экономической деятельности. Об этом говорится в ответах Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая призвала внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).
«Известия»: в России могут признать ведение блога экономической деятельностью
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С соответствующими документами ознакомились «Известия».

Уточняется, что Минцифры поддержало предложения, которые направлены на развитие медиаотрасли. Отмечается, что эту инициативу необходимо реализовать с бизнес-сообществом и привлечь отраслевые объединения.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — пишет ведомство.

Также идею поддержал и Росстандарт. Там заявили о готовности посодействовать в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Также служба намерена обсудить этот вопрос с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

Ранее в Федеральной налоговой службе России сообщили об отсутствии чёрного списка блогеров. Там отметили, что проверки назначаются при выявлении злоупотребления, признаках дробления или недопоступления налогов.

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