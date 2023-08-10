Узнать больше

АТОР: российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции

Короткая ссылка
Российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции из-за роста цен на услуги и летнего скачка курса евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
АТОР: российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © slava296

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объяснил снижение загрузки премиальных объектов рядом факторов, включая землетрясение, президентские выборы и прохладную погоду в начале июня.

«Основной фактор снижения спроса — цены, которые значительно выросли по сравнению с прошлым сезоном»», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей и санаториев Геленджика в июле превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем годом ранее. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены на 93%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить