АТОР: российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции

Российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции из-за роста цен на услуги и летнего скачка курса евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объяснил снижение загрузки премиальных объектов рядом факторов, включая землетрясение, президентские выборы и прохладную погоду в начале июня.

«Основной фактор снижения спроса — цены, которые значительно выросли по сравнению с прошлым сезоном»», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей и санаториев Геленджика в июле превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем годом ранее. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены на 93%.