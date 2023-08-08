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Геленджик посетили более миллиона туристов в июле

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Загрузка отелей и санаториев Геленджика в июле превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем годом ранее. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены на 93%.
Геленджик посетили более миллиона туристов в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По сравнению с 2022 годом выросла загрузка в пансионатах и домах отдыха (с 86 до 96%), а также в гостиницах и отелях, где более 15 номеров (с 83 до 94%), на базах отдыха (с 78 до 85%) и в санаториях (с 98 до 99,8%).

Единовременно в городе отдыхают свыше 97 тыс. туристов.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.

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