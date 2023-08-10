С начала 2023 года Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
На данный момент количество иностранных туристов в городе не превышает 4%.
В Санкт-Петербург приезжают туристы из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и Китая.
Ранее сообщалось, что загрузка отелей и санаториев Геленджика в июле превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем годом ранее. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены на 93%.