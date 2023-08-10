Отец погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском рассказал о версиях её смерти

По словам отца погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы, девочка приехала из Екатеринбурга на последней электричке и решила идти пешком.

Об этом сообщает Е1.

«Есть версия, что ей стало плохо. Но я с этим не согласен, потому что, если человек шёл по тропинке и ему стало плохо, зачем он станет в лес сворачивать?» — поделился мнением отец девушки.

Также он считает, что у девочки не было проблем со здоровьем и она не могла употребить запрещённые вещества.

«Я сомневаюсь, что человек под запрещёнными веществами будет так общаться, как она», — заявил мужчина.

Ранее подруга девушки, тело которой обнаружили в яме на территории лесного массива в Каменске-Уральском, рассказала о погибшей.