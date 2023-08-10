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Подруга погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском рассказала о её характере

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Подруга 16-летней девушки, тело которой обнаружили в яме на территории лесного массива в Каменске-Уральском, рассказала о погибшей.
Подруга погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском рассказала о её характере
  • РИА Новости

Об этом пишет Е1.ru.

По словам подруги, погибшая в этом году подала документы в педагогический колледж в Екатеринбурге и мечтала стать учителем.

«Она была лучиком света, такая жизнерадостная и весёлая, всегда улыбалась и смеялась, и мне очень жаль, что последнее время мы с ней не общались так близко, как раньше. Просто всегда думаешь, что времени ещё много, успеем повидаться», — поделилась она.

Ранее Следственный комитет Свердловской области сообщил, что в лесу в Каменске-Уральском было обнаружено тело 16-летней девушки. Сотрудники провели осмотр места происшествия, а труп отправили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

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