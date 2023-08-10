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На бюджетные места в вузы Петербурга зачислено порядка 30 тысяч абитуриентов

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На бюджетные места в вузы Санкт-Петербурга зачислено более 29 тыс. абитуриентов.
На бюджетные места в вузы Петербурга зачислено порядка 30 тысяч абитуриентов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

В администрации города также заявили, что на бюджетные места принято более 800 человек по квотам для военнослужащих и детей участников СВО, а также около 1 тыс. абитуриентов — по квоте для людей с ограниченными возможностями, для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Больше всего было зачислено студентов на технические и медицинские специальности, а также на специальности IT-сферы.

Ранее сообщалось, что в высших учебных заведениях Хабаровского края продолжается приёмная кампания, подано более 37 тыс. заявлений.

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