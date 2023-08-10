На бюджетные места в вузы Петербурга зачислено порядка 30 тысяч абитуриентов
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.
В администрации города также заявили, что на бюджетные места принято более 800 человек по квотам для военнослужащих и детей участников СВО, а также около 1 тыс. абитуриентов — по квоте для людей с ограниченными возможностями, для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Больше всего было зачислено студентов на технические и медицинские специальности, а также на специальности IT-сферы.
Ранее сообщалось, что в высших учебных заведениях Хабаровского края продолжается приёмная кампания, подано более 37 тыс. заявлений.