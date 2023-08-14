Россияне рассказали, почему им не нравится работать с родственниками

Одним из недостатков работы с родственниками является ответственность перед коллегами и начальством, которую приходится нести за родственников, — так в ходе опроса (результаты есть в распоряжении RT) ответили 55% респондентов.

Согласно исследованию, 47% опрошенных отметили, что работа с родственниками может оказывать влияние на объективную оценку результатов работы.

34% участников опроса считают, что родственники могут непрофессионально относиться к работе. 28% опрошенных отмечают много поводов для ссор в работе с родственниками. Немного меньше респондентов (26%) считают, что на работе решаются не рабочие вопросы, а семейные, а 4% россиян назвали другие недостатки работы с родственниками.

Опрошенные, которые хотят работать со своими родственниками, отметили несколько преимуществ таких рабочих отношений. Главным плюсом работы с семьёй 35% респондентов назвали улучшение взаимопонимания через решение рабочих проблем.

Немного меньше опрошенных (32%) отвечают, что родственники всегда готовы поддержать в трудных ситуациях. 28% уверены, что члены семьи помогают по рабочим задачам. Эти отношения полезны тем, что близкие люди хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, ответили 26% опрошенных.

Вместе с этим 22% респондентов считают, что близкий человек всегда прикроет перед коллегами и начальством. Работая с родственниками, можно проводить много времени с семьëй — так думают 14% россиян.

Большинство респондентов (55%) отметили, что они не хотят и не работают с родственниками. Значительная часть опрошенных (27%) заявили, что им всё равно, будут они работать с семьёй или нет. 10% участников опроса выразили желание работать с родственниками, но пока этого не делают, в то время как 4% уже работают со своей семьёй. Ещё 4% не хотят, но всё равно работают.

Всего в опросе сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.