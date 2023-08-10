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Обвиняемая в убийстве трёхмесячного сына жительница Анапы арестована

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В Анапе 20-летняя девушка арестована по обвинению в убийстве своего трёхмесячного сына.
Обвиняемая в убийстве трёхмесячного сына жительница Анапы арестована
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram.

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантки судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе допроса обвиняемая признала свою вину в совершении данного преступления.

Ранее следственный комитет начал расследование убийства трёхмесячного мальчика в Анапе. В совершении преступления обвиняется его 20-летняя мать, которая, по предварительным данным, ударила ребёнка ножом.

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