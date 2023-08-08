В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трёхмесячного сына
Об этом сообщила пресс-служба СК.
Как установило ведомство, девушка проживала в доме с сыном и родителями.
«Утром, когда фигурантка находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребёнка», — сказано в сообщении.
Её родственники вызвали скорую помощь и обратились в правоохранительные органы, подозреваемую госпитализировали.
В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.