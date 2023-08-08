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В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трёхмесячного сына

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Следственный комитет начал расследование убийства трёхмесячного мальчика в Анапе. В совершении преступления обвиняется его 20-летняя мать, которая, по предварительным данным, ударила ребёнка ножом.

Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как установило ведомство, девушка проживала в доме с сыном и родителями.

«Утром, когда фигурантка находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребёнка», — сказано в сообщении.

Её родственники вызвали скорую помощь и обратились в правоохранительные органы, подозреваемую госпитализировали.

В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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