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«Союз отцов»: четырёхдневная рабочая неделя для многодетных семей сократит их поддержку

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Полина Полетаева
Основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении в стране четырёхдневной рабочей недели для родителей в многодетных семьях.
«Союз отцов»: четырёхдневная рабочая неделя для многодетных семей сократит их поддержку
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Gromova

Солёнов отметил, что многодетные отцы нацелены на то, чтобы зарабатывать.

«И стабильный, достойный заработок будет способствовать тому, чтобы отец более спокойно и уверенно себя чувствовал, уделял больше внимания и был больше вовлечён в воспитательный процесс своего ребёнка», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, сокращение рабочей недели «сократит и материальную поддержку для семьи».

«Думаю, что нужно дорабатывать предложение. Или рассмотреть другие варианты в решении демографического вопроса и популяризации многодетной семьи», — заключил специалист.

Ранее, как сообщило агентство ТАСС, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект о переводе работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, на четырёхдневную рабочую неделю.

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