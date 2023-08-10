«Союз отцов»: четырёхдневная рабочая неделя для многодетных семей сократит их поддержку
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Солёнов отметил, что многодетные отцы нацелены на то, чтобы зарабатывать.
«И стабильный, достойный заработок будет способствовать тому, чтобы отец более спокойно и уверенно себя чувствовал, уделял больше внимания и был больше вовлечён в воспитательный процесс своего ребёнка», — объяснил собеседник RT.
По его мнению, сокращение рабочей недели «сократит и материальную поддержку для семьи».
«Думаю, что нужно дорабатывать предложение. Или рассмотреть другие варианты в решении демографического вопроса и популяризации многодетной семьи», — заключил специалист.
Ранее, как сообщило агентство ТАСС, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект о переводе работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, на четырёхдневную рабочую неделю.