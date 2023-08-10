Автоэксперты дали советы по подготовке машины к осени

Эксперты категории «Запчасти» сервиса «Авито» дали несколько советов, которые помогут автовладельцам подготовить машину к осеннему сезону, а также улучшить комфорт и показатели безопасности при вождении.

Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты советуют обратить внимание на состояние лобового стекла, так как оно обеспечивает водителю обзор во время поездки. Его стоит очистить и обработать специальным составом вида «Антидождь».

Также необходимо проверить состояние колёс — дисков и резины, обследовать кузов, заменив в нём уплотнители, осмотреть все наружные панели на предмет сколов и царапин, проверить аккумулятор, заменить салонный и воздушный фильтры.

Эксперты советуют не затягивать с заменой топливного фильтра для качественной защиты двигателя и топливной аппаратуры от износа и повреждений.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.