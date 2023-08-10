В июле загруженность отелей и гостиниц в Петербурге выросла на 6%

В июле 2023 года загруженность отелей и гостиниц в Санкт-Петербурге выросла на 6% по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, так и с июнем текущего.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма Петербурга.

В ведомстве уточнили, что в июне городские гостиницы и отели были заполнены на 83%.

Кроме того, с начала 2023 года туристический поток составил 4 млн. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей и санаториев Геленджика в июле превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем годом ранее. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены на 93%.