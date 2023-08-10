Узнать больше

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России организации так называемых интернет-расследователей Conflict Intelligence Team**. Данное НПО связано с экстремистской и запрещённой в России ФБК*.
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», — сообщили в ведомстве.

Подчёркивается, что псевдожурналисты соответствующей группы публиковали персональные данные российских военных для их дальнейшего использования в целях дискредитации. 

Также группа размещала лживые материалы, направленные на дискредитацию ВС России.

Ранее Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Деятельность признана нежелательной в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить