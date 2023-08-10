Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», — сообщили в ведомстве.
Подчёркивается, что псевдожурналисты соответствующей группы публиковали персональные данные российских военных для их дальнейшего использования в целях дискредитации.
Также группа размещала лживые материалы, направленные на дискредитацию ВС России.
Ранее Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Деятельность признана нежелательной в России.