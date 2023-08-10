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Авиалесоохрана: в 16 регионах России за сутки потушили 52 лесных пожара

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Согласно информации федеральной Авиалесоохраны, за сутки в 16 регионах России удалось ликвидировать 52 природных пожара на площади почти 16 тыс. га.
Авиалесоохрана: в 16 регионах России за сутки потушили 52 лесных пожара
  • globallookpress.com
  • © Денис Бочаров

«Проводятся работы по тушению 232 лесных пожаров в 15 регионах», — уточняется в сообщении пресс-службы в Telegram.

Также отмечается, что с начала года 74,7% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее стало известно, что для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе и в Якутии направили более 150 парашютистов-десантников.

Также сообщалось, что режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров.

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