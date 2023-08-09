Развожаев заявил об отставке чиновника из-за скандала с закупкой машины за 12 млн рублей

Руководитель госэкспертизы Севастополя принял решение покинуть пост после того, как в сеть просочилась информация о намерении купить автомобиль для нужд ГАУ «Государственная экспертиза Севастополя» за 12 млн рублей.

Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Он заявил, что закупка дорогого автомобиля уже отменена, а руководитель уволился.

«Те, кто готовили для него эти решения, также последуют за ним. Я надеюсь, что это будет уроком для всех севастопольских чиновников. Надо включать голову, прежде чем о себе любимых думать», — сказал Развожаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны передвигаться на автомобилях отечественного производства.