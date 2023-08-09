Развожаев заявил об отставке чиновника из-за скандала с закупкой машины за 12 млн рублей
Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он заявил, что закупка дорогого автомобиля уже отменена, а руководитель уволился.
«Те, кто готовили для него эти решения, также последуют за ним. Я надеюсь, что это будет уроком для всех севастопольских чиновников. Надо включать голову, прежде чем о себе любимых думать», — сказал Развожаев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны передвигаться на автомобилях отечественного производства.