Семигин: одной из главных целей национальной политики является защита коренных народов

Одним из самых главных направлений национальной политики России является защита традиционного образа жизни малочисленных коренных народов страны.

Об этом рассказал председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин по случаю Международного дня народов мира.

Он отметил, что 47 этносов являются коренными малочисленными народами страны, а 42 народа имеют статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По словам депутата, в их отношении реализуется политика устойчивого развития.

«Сегодня мы работаем над законопроектами о традиционной охоте и рыбалке коренных малочисленных народов, предлагаем обновление Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», — приводит сайт Госдумы слова Семигина.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил местных жителей с Международным днём коренных народов мира. Он заявил о важности сохранения самобытности малочисленных народов.