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Семигин: одной из главных целей национальной политики является защита коренных народов

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Одним из самых главных направлений национальной политики России является защита традиционного образа жизни малочисленных коренных народов страны.
Семигин: одной из главных целей национальной политики является защита коренных народов
  • РИА Новости

Об этом рассказал председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин по случаю Международного дня народов мира.

Он отметил, что 47 этносов являются коренными малочисленными народами страны, а 42 народа имеют статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По словам депутата, в их отношении реализуется политика устойчивого развития.

«Сегодня мы работаем над законопроектами о традиционной охоте и рыбалке коренных малочисленных народов, предлагаем обновление Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», — приводит сайт Госдумы слова Семигина.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил местных жителей с Международным днём коренных народов мира. Он заявил о важности сохранения самобытности малочисленных народов.

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