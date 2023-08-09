Семигин: одной из главных целей национальной политики является защита коренных народов
- РИА Новости
Об этом рассказал председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин по случаю Международного дня народов мира.
Он отметил, что 47 этносов являются коренными малочисленными народами страны, а 42 народа имеют статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По словам депутата, в их отношении реализуется политика устойчивого развития.
«Сегодня мы работаем над законопроектами о традиционной охоте и рыбалке коренных малочисленных народов, предлагаем обновление Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», — приводит сайт Госдумы слова Семигина.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил местных жителей с Международным днём коренных народов мира. Он заявил о важности сохранения самобытности малочисленных народов.