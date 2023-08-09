Узнать больше

Власти ЯНАО поздравили жителей региона с Международным днём коренных народов мира

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира.
Власти ЯНАО поздравили жителей региона с Международным днём коренных народов мира
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

«Наша задача — сохранить самобытность малочисленных народов. Мы многое делаем для повышения качества их жизни. Продолжим и в дальнейшем поддерживать традиционные отрасли хозяйствования, совершенствовать законодательство в интересах коренного населения», — отмечается в поздравлении.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, передаёт газета «Известия».

Он был установлен в 1994 году Генассамблеей ООН. Датой торжества выбрали день, когда в 1982 году прошло первое заседание Рабочей группы по проблемам коренных народов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить