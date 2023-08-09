Власти ЯНАО поздравили жителей региона с Международным днём коренных народов мира

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

«Наша задача — сохранить самобытность малочисленных народов. Мы многое делаем для повышения качества их жизни. Продолжим и в дальнейшем поддерживать традиционные отрасли хозяйствования, совершенствовать законодательство в интересах коренного населения», — отмечается в поздравлении.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, передаёт газета «Известия».

Он был установлен в 1994 году Генассамблеей ООН. Датой торжества выбрали день, когда в 1982 году прошло первое заседание Рабочей группы по проблемам коренных народов.