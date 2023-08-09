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Полпред президента в СФО поздравил граждан с Международным днём коренных народов мира

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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев опубликовал поздравление для соотечественников, представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в честь Международного дня коренных народов.
Полпред президента в СФО поздравил граждан с Международным днём коренных народов мира
  • РИА Новости

Его поздравление разместили на сайте издания «Алтайская правда».

Он рассказал, что в субъектах СФО живут представители 17 этносов, которые имеют статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общей численностью более 45 тыс. человек.

«Вопросы защиты прав и интересов, сохранения духовных основ и самобытной культуры коренных народов находятся в сфере постоянного внимания федеральных и региональных органов власти», — заявил полпред.

Кроме того, он пожелал всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и всего доброго.

Ранее сообщалось, что в краеведческом музее Евпатории организовали тематическую экскурсию «Народы Северо-Западного Крыма в период средневековья и Нового времени» в связи с Международным днём коренных народов мира.

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