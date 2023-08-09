Международный день народов мира отметили в краеведческом музее Евпатории

Экскурсию к Международному дню коренных народов мира провели в Евпаторийском краеведческом музее в связи с праздником.

Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

Сообщается, что специально к этому дню сотрудники подготовили тематическую экскурсию «Народы Северо-Западного Крыма в период средневековья и Нового времени». Музей познакомил посетителей с историко-культурным наследием народов, которые живут в Крыму и Евпатории.

Также работники краеведческого музея подготовили этнографическую экспозицию к празднику.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв напомнил жителям региона о важности единения национальных культур и поздравил всех с Международным днём коренных народов мира.