Губернатор Кемеровской области Цивилёв напомнил о важности единения национальных культур

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Об этом сообщает «Кузбасс Первый».

«Международный день коренных народов мира, который мы отмечаем 9 августа, напоминает нам о важности единения национальных культур и уважения традиций, передаваемых из поколения в поколение», — заявил Цивилёв.

По его словам, в Кузбассе живут люди более 150 национальностей, в том числе коренные малочисленные народы региона.

«Все они трепетно хранят свои национальные традиции, песни, легенды, обычаи, обогащая тем самым современную культуру нашего многонационального края и всей страны. Сила России — в дружбе народов и в их богатом культурном наследии», — добавил губернатор.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.