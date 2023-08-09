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В Бурятии рассказали о коренных жителях к Meждyнapoднoмy дню кopeнныx нapoдoв миpa

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Сойоты и эвенки являются самыми «молодыми» коренными народами Бурятии. Именно они празднуют Международный день коренных народов мира 9 августа.
В Бурятии рассказали о коренных жителях к Meждyнapoднoмy дню кopeнныx нapoдoв миpa
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Бурятстата.

Сойоты населяют Окинский район Бурятии. Их предки с древних времён жили в предгорьях Восточных Саян. Сейчас в республике их проживает более 4,3 тыс. человек.

Эвенки являются одним из самых многочисленных северных народов, который сохранил самобытность и традиционные религиозные верования. Их количество на территории Бурятии составляет три тысячи человек.

«Если средний возраст в целом по республике составлял 36,8 года, то средний возраст сойотов составлял 30,8 года, эвенков – 32,7 года», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с поздравлением жителей региона по поводу Международного дня коренных народов мира.

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