ФАС усиливает контроль за торговыми сетями в российских регионах

Федеральная антимонопольная служба после анализа данных о долях продовольственных ретейлеров приняла решение усилить контроль за торговыми сетями в регионах.

Об этом говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.

ФАС уже направила такое поручение в свои территориальные органы по результатам анализа информации о долях сетей, реализующих продовольственные товары.

«Анализ позволил службе выявить сети, за которыми необходимо усилить контроль как в соответствии с Законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного Законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей», — пишет ведомство.

Если сотрудники ФАС выявят нарушения, то ведомство будет применять меры реагирования вплоть до возбуждения антимонопольных дел.

Ранее ФАС России выдвинуло предостережение после заявления руководства Института конъюнктуры аграрного рынка о росте цен на гречку в сентябре.