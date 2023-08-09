ФАС усиливает контроль за торговыми сетями в российских регионах
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.
ФАС уже направила такое поручение в свои территориальные органы по результатам анализа информации о долях сетей, реализующих продовольственные товары.
«Анализ позволил службе выявить сети, за которыми необходимо усилить контроль как в соответствии с Законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного Законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей», — пишет ведомство.
Если сотрудники ФАС выявят нарушения, то ведомство будет применять меры реагирования вплоть до возбуждения антимонопольных дел.
Ранее ФАС России выдвинуло предостережение после заявления руководства Института конъюнктуры аграрного рынка о росте цен на гречку в сентябре.