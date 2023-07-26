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ФАС выдала предостережение из-за заявлений о риске роста цен на гречку в России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение после того, как руководство Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) заявило о росте цен на гречку в сентябре.
ФАС выдала предостережение из-за заявлений о риске роста цен на гречку в России
  • Gettyimages.ru
  • © White Bear Studio

Речь идёт о словах главы ИКАР Дмитрия Рылько, который, как писал «Коммерсантъ» отметил, что оптовая стоимость крупы «может достичь 45 тыс. рублей за тонну и даже превысить этот показатель».

ФАС после этого предупредила, что такие заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Они также могут спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей.

«Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», — отметила служба.

23 июля РИА Новости сообщило, что уровень годовой продовольственной инфляции в июне в России составил 0,08%, что является самым низким показателем в странах Европы.

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