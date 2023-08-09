Суд Ульяновска арестовал обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
По данным ведомства, Большакова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Наказание за статью предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», — пишет агентство.
8 августа силовики задержали Большакова по подозрению в получении взятки. При задержании он оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось разбивать окна его автомобиля.