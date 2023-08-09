Суд Ульяновска арестовал обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова

Ленинский районный суд Ульяновска постановил арестовать на два месяца обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным ведомства, Большакова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Наказание за статью предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», — пишет агентство.

8 августа силовики задержали Большакова по подозрению в получении взятки. При задержании он оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось разбивать окна его автомобиля.