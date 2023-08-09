Узнать больше

Суд Ульяновска арестовал обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Ульяновска постановил арестовать на два месяца обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова.
Суд Ульяновска арестовал обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным ведомства, Большакова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Наказание за статью предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно», — пишет агентство.

8 августа силовики задержали Большакова по подозрению в получении взятки. При задержании он оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось разбивать окна его автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить