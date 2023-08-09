МЧС России показало видео с места взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Видео опубликовано в Telegram-канале спасательного ведомства.

Отмечается, что спасатели продолжают разбор завалов на месте ЧП.

9 августа взрыв произошёл на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. По последним данным, 56 человек обратились за медицинской помощью.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.