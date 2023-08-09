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Дочь гендиректора «Пиро-Росс» получила сообщения с украинских номеров после ЧП в Сергиевом Посаде

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Дочь гендиректора «Пиро-Росс» в беседе с RT рассказала, что получила сообщения с украинских номеров после взрыва на складе пиротехники компании в Сергиевом Посаде Московской области.
Дочь гендиректора «Пиро-Росс» получила сообщения с украинских номеров после ЧП в Сергиевом Посаде
  • globallookpress.com

По её словам, примерно с 14:00 ей начали поступать сообщения с украинских номеров с «благодарностями» за взрыв.

Также она опровергла сообщения СМИ о том, что водитель её отца находится под завалами после ЧП.

«Я только что разговаривала с шофёром — с ним всё в порядке, насколько я поняла. Говорил он бодро и был в настроении, возможно, даже обошлось без травм», — сообщила она.

9 августа взрыв произошёл на складе пиротехники компании «Пиро-Россс» в Сергиевом Посаде на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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