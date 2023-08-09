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В Петербурге арестовали предполагаемого убийцу директора стройфирмы

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Суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого киллера главы строительной фирмы Виктора Алиева, который был застрелен на стройплощадке.
В Петербурге арестовали предполагаемого убийцу директора стройфирмы
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным службы, предполагаемого убийцу Александра Сухарева отправили в СИЗО на два месяца — до 5 октября.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сухарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК России», — сказано в заявлении.

Следствие предположило, что Сухарев был нанят неустановленным лицом для убийства бизнесмена. Он и подельник приехали 5 июня на стройплощадку на Глухарской улице и из пистолета убийца «совершил не менее семи выстрелов в область головы, шеи и туловища потерпевшего».

5 июня стало известно, что на территории строительного объекта Приморского района обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с множественными огнестрельными ранениями.

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