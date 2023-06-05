В Петербурге неизвестные застрелили директора стройфирмы

На строительном объекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

«Возбуждено уголовное дело... по факту обнаружения утром 5 июня 2023 года на территории одного из строительных объектов, расположенных в Приморском районе города, тела мужчины 1975 года рождения с множественными огнестрельными ранениями», — заявили в пресс-службе.

Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, убитый, предположительно, директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев.

В начале мая полиция Выборга задержала мужчину, подозреваемого в расчленении своего знакомого. Как пишут «Невские новости», по версии следствия, 27-летний мужчина в ходе конфликта расправился с жертвой в ночь на 4 декабря 2022 года в арендуемой квартире на Вокзальной улице.