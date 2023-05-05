В Выборге задержан подозреваемый в расчленении своего знакомого

Полиция Выборга задержала мужчину, подозреваемого в расчленении своего знакомого. Об этом сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пишут «Невские новости», по версии следствия, 27-летний мужчина в ходе конфликта расправился с жертвой в ночь на 4 декабря 2022 года в арендуемой квартире на Вокзальной улице.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, распределил по пакетам и разнёс по Выборгу.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый и жертва имеют отношение к сфере кулинарии.

Конфликт у них длился давно. Предположительно, погибший должен был своему коллеге 30 тыс. рублей, но деньги не отдавал.

В середине апреля в Выборге была обнаружена человеческая нога, завёрнутая в пакет. 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборге также был обнаружен фрагмент тела.