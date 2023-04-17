В Выборге у заброшенной части гаражного кооператива найдена человеческая нога в пакете

В Выборге (Ленинградская область) обнаружена человеческая нога, завёрнутая в пакет, сообщает СУ СК по региону.

«17 апреля 2023 года в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне «Батарейная Гора» в г. Выборге Ленинградской области обнаружена отчленённая нога, предположительно, мужчины, завёрнутая в чёрный полиэтиленовый пакет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 16 февраля 2023 года возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборге также был обнаружен фрагмент тела.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.