В Выборге у заброшенной части гаражного кооператива найдена человеческая нога в пакете

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В Выборге (Ленинградская область) обнаружена человеческая нога, завёрнутая в пакет, сообщает СУ СК по региону.

«17 апреля 2023 года в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне «Батарейная Гора» в г. Выборге Ленинградской области обнаружена отчленённая нога, предположительно, мужчины, завёрнутая в чёрный полиэтиленовый пакет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 16 февраля 2023 года возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборге также был обнаружен фрагмент тела.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

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