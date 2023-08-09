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Экс-сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что на складе в Сергиевом Посаде хранился порох

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Бывший сотрудник компании «Пиро-Росс» рассказал RT, что на одном из складов в подмосковном Сергиевом Посаде, где 9 августа произошёл взрыв, хранилось 3 т пороха.
Экс-сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что на складе в Сергиевом Посаде хранился порох
  • Gettyimages.ru

По его словам, порох был завезён прошлым летом и находился напротив офиса, в котором была размещена бухгалтерия.

Собеседник рассказал, что сотрудники неоднократно просили экс-директора компании вывезти порох.

Также стало известно, что в конце мая бухгалтеры уволились почти всем составом. Офис, где размещалась бухгалтерия, оказался разрушен при сегодняшнем взрыве.

Ранее источник RT опроверг сообщения СМИ о том, что был задержан директор компании «Пиро-Росс» после взрыва на принадлежащем компании складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

9 августа взрыв произошёл на складе пиротехники в Сергиевом Посаде на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

По последним данным, 52 человека пострадали.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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