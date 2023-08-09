Экс-сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что на складе в Сергиевом Посаде хранился порох
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По его словам, порох был завезён прошлым летом и находился напротив офиса, в котором была размещена бухгалтерия.
Собеседник рассказал, что сотрудники неоднократно просили экс-директора компании вывезти порох.
Также стало известно, что в конце мая бухгалтеры уволились почти всем составом. Офис, где размещалась бухгалтерия, оказался разрушен при сегодняшнем взрыве.
Ранее источник RT опроверг сообщения СМИ о том, что был задержан директор компании «Пиро-Росс» после взрыва на принадлежащем компании складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
9 августа взрыв произошёл на складе пиротехники в Сергиевом Посаде на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
По последним данным, 52 человека пострадали.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.