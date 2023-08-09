В Москве завершили приём заявок на соискание премии молодым учёным
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
«Научные исследования помогают городу развиваться. Мы создаём все условия для развития науки в Москве», — заявила Ракова.
По её словам, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями, а также новыми материалами.
Итоги будут подведены в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что Конгресс молодых учёных состоится 28—30 ноября в парке науки и искусства «Сириус».