В Москве завершили приём заявок на соискание премии молодым учёным

В Москве завершили приём заявок на соискание премии, присуждаемой молодым учёным. В 2023 году на конкурс прислали почти 1,3 тыс. заявок, что на 15% больше, чем годом ранее, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

РИА Новости