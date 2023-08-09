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В Москве завершили приём заявок на соискание премии молодым учёным

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В Москве завершили приём заявок на соискание премии, присуждаемой молодым учёным. В 2023 году на конкурс прислали почти 1,3 тыс. заявок, что на 15% больше, чем годом ранее, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве завершили приём заявок на соискание премии молодым учёным
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«Научные исследования помогают городу развиваться. Мы создаём все условия для развития науки в Москве», — заявила Ракова.

По её словам, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями, а также новыми материалами.

Итоги будут подведены в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Конгресс молодых учёных состоится 28—30 ноября в парке науки и искусства «Сириус».

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