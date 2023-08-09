Пострадавший при ЧП в Сергиевом Посаде рассказал о моменте взрыва

Один из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, Евгений Хонов, рассказал RT подробности ЧП.

По словам собеседника RT, он работает в строительном магазине в 300 м от завода, где произошёл взрыв.

«Меня сильно тряхануло, выбило окна в здании, и на меня всё это посыпалось... Порезало руки, лицо, порез сантиметра четыре пришлось зашивать, я был весь в крови. Вышел на улицу и увидел огромный столб дыма», — рассказал он.

Хонов добавил, что после взрыва его отвезли в больницу. В данный момент он уже находится дома.

Ранее житель Сергиева Посада Дмитрий рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.

Также в городе отключили горячую воду.