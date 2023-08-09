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Врио губернатора Чукотки Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира

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Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира.
Врио губернатора Чукотки Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира
  • РИА Новости

«Сегодня Международный день коренных народов мира. Для Чукотки он имеет особое значение. Мы всегда были территорией, где дружно жили разные народности», — сообщил он в своём Telegram-канале. 

По словам Кузнецова, уважение, интерес к другой культуре, а также взаимная поддержка и помощь — это те черты, которые характеризуют Чукотку.

«Представители коренных малочисленных народов — хранители уникальной культуры, которую очень важно поддерживать и бережно развивать, прочно опираясь на традиции. Это одна из приоритетных задач для правительства округа. Здоровья вам и благополучия!» — заявил врио главы региона.

Также губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

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