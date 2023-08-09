Врио губернатора Чукотки Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира.

«Сегодня Международный день коренных народов мира. Для Чукотки он имеет особое значение. Мы всегда были территорией, где дружно жили разные народности», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Кузнецова, уважение, интерес к другой культуре, а также взаимная поддержка и помощь — это те черты, которые характеризуют Чукотку.

«Представители коренных малочисленных народов — хранители уникальной культуры, которую очень важно поддерживать и бережно развивать, прочно опираясь на традиции. Это одна из приоритетных задач для правительства округа. Здоровья вам и благополучия!» — заявил врио главы региона.

Также губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.