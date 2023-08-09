Губернатор ХМАО Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира
- РИА Новости
Об этом Комарова написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Югра является регионом с яркой, особенной культурой, а коренные народы и их традиции определяют уникальность края.
По случаю Международного дня коренных народов мира она рассказала о кандидате педагогических наук, заслуженном работнике образования ХМАО, авторе учебников на хантыйском языке Евдокии Нёмысовой из села Полноват Берёзовского района.
«Поздравляю Евдокию Андреевну и всех югорчан с Международным днём коренных народов мира. Благодарю за мудрость, любовь к родному краю, активное участие в развитии Югры», — заявила Комарова.
Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.