Губернатор ХМАО Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Об этом Комарова написала в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Югра является регионом с яркой, особенной культурой, а коренные народы и их традиции определяют уникальность края.

По случаю Международного дня коренных народов мира она рассказала о кандидате педагогических наук, заслуженном работнике образования ХМАО, авторе учебников на хантыйском языке Евдокии Нёмысовой из села Полноват Берёзовского района.

«Поздравляю Евдокию Андреевну и всех югорчан с Международным днём коренных народов мира. Благодарю за мудрость, любовь к родному краю, активное участие в развитии Югры», — заявила Комарова.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.